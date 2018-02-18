Вопрос о возвращении российским олимпийцам национального флага решится 24 февраля

Вопрос о том, пройдут ли российские участники Олимпийских игр на церемонии закрытия под национальным флагом, решится 24 февраля, за день до самой церемонии. Об этом на пресс-конференции сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

"Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля. Мы готовы к любому развитию событий, это же касается и формы. При необходимости все прибудет вовремя", - приводит его слова ТАСС.

МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 г. в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом. Кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян, которых допустил к Играм в статусе олимпийских атлетов из России.

Церемония закрытия Олимпийских Игр в Пхёнчхане пройдет 25 февраля. По итогам вчерашнего дня Россия находится на 19 месте в общем медальном зачете.