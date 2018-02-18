Пушков ответил на выдвинутые Порошенко условия возобновления переговоров с Россией

Сенатор Алексей Пушков ответил на ультиматум президента Украины Петра Порошенко, касающийся возобновления переговоров с Москвой.

Порошенко заявил, что переговоры возможны только после восстановления "территориальной целостности" Украины: "На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам".

"Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия", - ответил на это Пушков.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на Мюнхенской конференции Порошенко выступил с предложением запретить российский флаг.