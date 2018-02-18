В Черное море вошел второй эсминец США

Пресс-служба Шестого флота ВМС США сообщила о заходе в Черное море эскадренного американского миноносца "Карни".

Целью захода является "проведение операций по обеспечению безопасности на море", а также "повышение региональной стабильности и повышение боеготовности и возможностей флота стран НАТО и партнеров", сообщает РИА Новости.

Это второе боевое судно США, зашедшее в Черное море. Ранее американский эсминец "Росс", участвовавший в обстреле сирийской авиабазы в 2017 г., вошел в Черное море.

Мы привержены созданию в черноморском регионе прочных связей, необходимых для поддержания мира и стабильности. Наше присутствие здесь внушает союзникам уверенность в нашей приверженности обеспечению безопасности в регионе", — приводит пресс-служба слова командира корабля Брайана Галло.

На военном корабле "Карни" расположены "Томагавки" и ракеты "Гарпун". Кроме того, "Карни" оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки.