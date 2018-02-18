Захарова сравнила президента Украины с коммивояжером

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности показал флаг ЕС безлюдному залу, заметила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она прокомментировала выступление политика, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер, - написала ЖЗахарован на своей странице в facebook.

Напомним, в Мюнхене Порошенко призвал "дожать Россию", чтобы захватить Донбасс.