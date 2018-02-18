Захарова сравнила президента Украины с коммивояжером

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности показал флаг ЕС безлюдному залу, заметила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она прокомментировала выступление политика, передает корреспондент Накануне.RU.
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"В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер, - написала ЖЗахарован на своей странице в facebook.
Напомним, в Мюнхене Порошенко призвал "дожать Россию", чтобы захватить Донбасс.