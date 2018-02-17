Ковальчук после победы над США: соперника надломил третий гол

Форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал победу над сборной США в сегодняшнем матче на Олимпиаде в Пхенчхане. Также он рассказал, как ему удалось оформить дубль, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, российские хоккеисты победили американцев со счетом 4:0. По две шайбы забросили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

"Хорошая игра была, хорошо, что выиграли. Здорово отыграл Вася Кошечкин и нужно похвалить меньшинство, когда выстояли "три на четыре" – стало понятно, что победим. На Олимпиаде на каждую игру настраиваешься как на последнюю. Знаю, что словаки со словенцами сыграли в основное время вничью, так что мы сразу выходим в четвертьфинал, это здорово", - приводит слова Ковальчука официальный сайт Федерации хоккея России.

Также он рассказал, как забросил обе своих шайбы.

"Мы хотели забить этот третий гол, это получилось меньше, чем за секунду до конца. Это чуть-чуть надломило соперника. Здорово, что так получилось. Следующий гол? Получилось так, что шайба прошла под коньком у защитника. Чуть-чуть повезло, и потом неплохо бросил", - рассказал нападающий.

А на вопрос, есть ли разница, с кем предстоит играть в четвертьфинале, Ковальчук ответил коротко: "Нет".

Напомним, в первой игре Олимпиады-2018 российские хоккеисты уступили сборной Словакии со счетом 2:3, а во второй встрече разгромили сборную Словении – 8:2.