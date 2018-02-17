Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН

Чтобы ввести в Донбасс войска ООН для "возвращение этих территорий под украинский суверенитет", нужно только одно - "дожать Россию". Об этом сказал украинский президент Петр Порошенко в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.

По его словам, миротворцы должны иметь право разоружать "незаконные вооруженные формирования", "обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории", а также контролировать границу с Россией. По существу, Порошенко выступил за военную оккупацию Донбасса войсками ООН.

Он также выставил условие России для начала переговоров "по разным другим вопросам". Этим условием является возвращение Крыма Украине.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, днем ранее Порошенко в Мюнхене заявил, что российский флаг не должен нигде развеваться. Его призывам последовали нацисты, разгромившие сегодня в Киеве здание Россотрудничества и сжегшие флаг России.