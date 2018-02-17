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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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экспертное мнение ;
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Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН
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Петр Порошенко (2016) | Фото: nsn.fm

Чтобы ввести в Донбасс войска ООН для "возвращение этих территорий под украинский суверенитет", нужно только одно - "дожать Россию". Об этом сказал украинский президент Петр Порошенко в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.
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По его словам, миротворцы должны иметь право разоружать "незаконные вооруженные формирования", "обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории", а также контролировать границу с Россией. По существу, Порошенко выступил за военную оккупацию Донбасса войсками ООН.

Он также выставил условие России для начала переговоров "по разным другим вопросам". Этим условием является возвращение Крыма Украине.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, днем ранее Порошенко в Мюнхене заявил, что российский флаг не должен нигде развеваться. Его призывам последовали нацисты, разгромившие сегодня в Киеве здание Россотрудничества и сжегшие флаг России.

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17.02.2018 19:19 Мск | Евгений Чернышёв
21:19 Екб


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Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН
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