В Петербурге совершено разбойное нападение на магазин интимных товаров

В Петербурге полиция ведет проверку по факту разбойного нападения на магазин интимных товаров.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в пятницу вечером в Петроградском районе. В 20 часов 10 минут неизвестный злоумышленник вошел в магазин по Каменоостровскому проспекту и, угрожая ножом сотруднице, похитил из кассового аппарата 900 рублей выручки.

Сейчас полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало Накануне.RU, на днях суд вынес приговор последнему члену банды разбойников из Санкт-Петербурга. Преступники нападали на нелегальные игровые клубы и убили милиционера.