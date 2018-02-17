Украинские нацисты разгромили в Киеве здание Россотрудничества

Украинские нацисты в субботу днем ворвались в здание представительства Россотрудничества в Киеве и разгромили его изнутри, исписав антироссийскими лозунгами. В ходе погрома был растоптан и сожжен российский флаг. Об этом сразу было заявлено на странице нацистского движения "С14".

В здание приехал директор центра российский дипломат Константин Воробьев.

"Радикалы ворвались в здание, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы", – рассказал он.

По его словам, нацисты громили помещение примерно в течение получаса. Во главе стоял депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. При этом полиция не вмешивались и не препятствовала погрому, а также никого не задержала.

Сообщается, что руководил погромом координатор "С14" Евгений Карась, который в начале января блокировал въезд в Киево-Печерскую Лавру.

Пресс-секретарь Россотрудничества Светлана Буланенко отметила, что в здание ворвались около 30 злоумышленников.

Символично, что накануне украинский президент Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что российский флаг не должен нигде развеваться. Официальной реакции ни с какой стороны пока не было.