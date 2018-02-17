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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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17.02.2018 17:29 Мск (19:29 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Российские хоккеисты разгромили сборную США на Олимпиаде-2018
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сборная России по хоккею, Илья Ковальчук (2018) | Фото: fhr.ru

Сегодня сборная России по хоккею провела заключительный матч предварительного раунда зимней Олимпиады-2018 против команды США. Встреча завершилась разгромом американцев со счетом 4:0, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе российской команды по дублю сделали Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Стоит отметить, что последний забросил свою 13-ю шайбу в рамках олимпийских турниров и побил рекорд Павла Буре.

Россия, США, хоккей, Олимпиада-2018(2018)|Фото: sports.ru

Благодаря этой победе сборная России заняла первое место в своей группе и вышла в четвертьфинал Олимпиады.

Напомним, в первой игре нынешнего турнира российские хоккеисты уступили сборной Словакии со счетом 2:3, а во второй встрече разгромили сборную Словении8:2.

Россия, США, хоккей, Олимпиада-2018(2018)|Фото: РИА Новости



Развитие сюжета: Ранее 17.02.2018 19:51 Мск
Ковальчук после победы над США: соперника надломил третий гол

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19:29 Екб


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Российские хоккеисты разгромили сборную США на Олимпиаде-2018
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