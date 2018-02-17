Российские хоккеисты разгромили сборную США на Олимпиаде-2018

Сегодня сборная России по хоккею провела заключительный матч предварительного раунда зимней Олимпиады-2018 против команды США. Встреча завершилась разгромом американцев со счетом 4:0, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе российской команды по дублю сделали Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. Стоит отметить, что последний забросил свою 13-ю шайбу в рамках олимпийских турниров и побил рекорд Павла Буре.

Благодаря этой победе сборная России заняла первое место в своей группе и вышла в четвертьфинал Олимпиады.

Напомним, в первой игре нынешнего турнира российские хоккеисты уступили сборной Словакии со счетом 2:3, а во второй встрече разгромили сборную Словении – 8:2.