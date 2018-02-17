В СКР назвали причину смерти девочки в детсаду Новой Москвы

В Следственном комитете России рассказали о ходе расследования уголовных дел по факту смерти ребенка в одном из детских садов Новой Москвы. Установлена причина.

Ранее сообщалось, что утром 16 февраля воспитательница и нянечка детсада, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие одного ребенка. Воспитатели, вернувшись обратно, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали "скорую помощь", которая констатировала смерть.

Были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и статье 293 УК РФ (халатность). Их взял на свой личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, в ходе работы по уголовным делам особо тщательно была проверена информация СМИ о том, что ребенок был оставлен на морозе без присмотра. Следователям удалось быстро установить картину произошедшего.

"Для установления причины смерти опытными судебными медицинскими экспертами проведено судебно-медицинское исследование. При его проведении признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. Предварительная причина смерти ребенка – сердечная дисфункция. Распространенные в СМИ сведения о том, что ребенок находился на улице длительное время без присмотра взрослых, и в результате чего был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли. В ходе проведения неотложных следственных действий и допросов сотрудников и руководства детского сада установлено, что прогулка детей производилась в соответствии с предусмотренными нормами. После того, как у девочки произошел приступ, она незамедлительно была перемещена в помещение, где также присутствовала медсестра, и весь персонал ожидал прибытия "скорой помощи". Во время ожидания ребенку оказывалась первая помощь", - рассказала Светлана Петренко.

Она добавила, что следователи получают все данные о состоянии здоровья воспитанницы, проверяется соответствие действий сотрудников детсада соответствующим нормам, предусмотренных для дошкольных учреждений. Расследование продолжается.