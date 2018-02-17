Стал известен состав сборной России по хоккею на игру с США

Федерация хоккея России объявила состав мужской сборной на заключительный матч предварительного раунда зимней Олимпиады-2018 против команды США. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте ФХР.
Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком выставил следующие сочетания игроков:
Вратари: Кошечкин (Сорокин).
Гавриков - Войнов, Ковальчук (А) - Андронов (А) - Калинин;
Нестеров - Киселевич, Гусев - Дацюк (К) - Капризов;
Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов;
Яковлев, Телегин - Каблуков - Григоренко, Мозякин.
Матч Россия – США начнется сегодня в 15.10 по московскому времени.
Напомним, в первой игре Олимпиады российские хоккеисты уступили сборной Словакии со счетом 2:3, а во второй встрече разгромили сборную Словении – 8:2.