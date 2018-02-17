Стал известен состав сборной России по хоккею на игру с США

Федерация хоккея России объявила состав мужской сборной на заключительный матч предварительного раунда зимней Олимпиады-2018 против команды США. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте ФХР.

Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком выставил следующие сочетания игроков:

Вратари: Кошечкин (Сорокин).

Гавриков - Войнов, Ковальчук (А) - Андронов (А) - Калинин;

Нестеров - Киселевич, Гусев - Дацюк (К) - Капризов;

Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов;

Яковлев, Телегин - Каблуков - Григоренко, Мозякин.

Матч Россия – США начнется сегодня в 15.10 по московскому времени.

Напомним, в первой игре Олимпиады российские хоккеисты уступили сборной Словакии со счетом 2:3, а во второй встрече разгромили сборную Словении – 8:2.