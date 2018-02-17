Российские лыжницы выиграли "бронзу" в эстафете на Олимпиаде-2018

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла бронзовую медаль в эстафете 4х5 км на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, передает корреспондент Накануне.RU.

За российскую команду выступали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Победила в гонке сборная Норвегии, а второе место заняли лыжницы из Швеции.

Напомним, во вторник российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в спринте, до этого у женщин на третьем месте в спринте финишировала Юлия Белорукова. В данный момент в активе сборной России девять медалей на Олимпиаде в Южной Корее.