Саакашвили: Мафиозная Украина идет к краху

Украина стала мафиозным государством, которое идет к краху. Об этом сказал бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили австрийскому изданию "Die Presse".

"Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% капитала принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которым вместе принадлежит половина активов страны", - сказал Саакашвили.

По его словам, государство практически не работает, а в стране орудуют полувоенные формирования, используемые Порошенко. Причем такие же формирования есть в подчинении министра внутренних дел Арсена Авакова и Ахметова.

Он подчеркнул, что "восток и юг страны погибают экономически", украинцы бегут из страны, а государство криминализируется и движется к "неминуемому краху".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о крахе Украины по экономическим причинам Саакашвили заявлял в конце 2016 года.