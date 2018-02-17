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экспертное мнение ;
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Новости
17.02.2018 13:33 Мск (15:33 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Саакашвили: Мафиозная Украина идет к краху
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Саакашвили, покушение (2015) | Фото: Накануне.RU

Украина стала мафиозным государством, которое идет к краху. Об этом сказал бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили австрийскому изданию "Die Presse".
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"Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% капитала принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которым вместе принадлежит половина активов страны", - сказал Саакашвили.

По его словам, государство практически не работает, а в стране орудуют полувоенные формирования, используемые Порошенко. Причем такие же формирования есть в подчинении министра внутренних дел Арсена Авакова и Ахметова.

Он подчеркнул, что "восток и юг страны погибают экономически", украинцы бегут из страны, а государство криминализируется и движется к "неминуемому краху".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о крахе Украины по экономическим причинам Саакашвили заявлял в конце 2016 года.

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17.02.2018 13:33 Мск | Евгений Чернышёв
15:33 Екб


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Саакашвили: Мафиозная Украина идет к краху
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