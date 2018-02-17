Пушков о призыве Порошенко запретить флаг России: "Большие амбиции при малой амуниции"

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского президента Петра Порошенко, который выступил с призывом повсеместно запретить российский флаг. Сенатор высмеял это заявление, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко объявил, что российский триколор "не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".

Алексей Пушков, комментируя ситуацию, обратил внимание, что Порошенко не смог добиться выступления на основном дне Мюнхенской конференции, и "был вынужден согласиться на 15 минут вчера под занавес".

"А замахивается на флаг России! Большие амбиции при малой амуниции. Зато у него будет время послушать Лаврова (министр иностранных дел РФ, - прим. Накануне.RU), который выступает сегодня с 30-минутной речью", - написал сенатор в своем Твиттере.

Напомним, недавно депортированный с Украины Михаил Саакашвили пригрозил президенту страны Петру Порошенко тюрьмой и пообещал сделать все возможное, чтобы сделать того "нерукопожатным" за рубежом.