Семь человек погибли в столкновении трех грузовиков и легковушки в Крыму

По факту ДТП с гибелью семи человек в Крыму возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в МВД республики, авария случилась вечером 16 февраля на 367 км трассы Джанкой – Феодосия – Керчь при повороте на поселок Ленинское. По данным полиции, столкнулись четыре автомобиля (ВАЗ-2105 и три грузовика), в результате чего погибли семь человек. По предварительной информации, ДТП произошло в результате нарушения правил водителем легкового автомобиля ВАЗ-2105, допустившего выезд на встречную полосу движения.

Следственным управлением МВД по республике Крым возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Уже назначено проведение комплекса экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Как уточнили Накануне.RU в ГУ МЧС по республике Крым, среди погибших – трое детей. Двое пострадавших – женщина и водитель одного из грузовиков – направлены в центральную районную больницу с тяжелыми травмами. В данный момент личности пострадавших и погибших устанавливаются.