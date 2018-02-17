Евросоюз может начать отмену санкций против России после ввода миротворцев ООН в Донбасс

Евросоюз может начать постепенную отмену санкций против России сразу после ввода миротворцев ООН в Донбасс. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Считаю правильной идею российского президента о вводе "голубых касок". Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций", - сказал Габриэль, уточнив, что при условии установления перемирия в зоне конфликта и отвода тяжелого вооружения Германия может предложить инвестиции для Донбасса.

Глава немецкого МИД также подчеркнул важность взаимодействия с Россией, отметив, что она "остается большим европейским соседом", и что "только сообща с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте".

Что касается американских санкций, то, по словам немецкого министра, в Евросоюзе считают их "более чем неоднозначными", так как они имеют экстерриториальное значение, сообщает РИА Новости.

Напомним, недавно Украина направила запрос председателю ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Донбассе. Ранее сообщалось, что мандат миссии истекает в марте и для его продления необходимо согласие всех стран-членов ОБСЕ.