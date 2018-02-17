Обидчик Емельяненко вышел в полуфинал Гран-при тяжеловесов Bellator

Сегодня в США состоялся второй четвертьфинал Гран-при тяжеловесов Bellator. Обидчик известного российского бойца Федора Емельяненко – американец Мэтт Митрион – встречался со своим соотечественником Роем Нельсоном, передает корреспондент Накануне.RU.

Поединок продлился все три отведенные на него раунда. По их итогам в дело пришлось вступать судьям, которые отдали победу Митриону. Его соперник по полуфиналу Гран-при определится в бою между Райаном Бэйдером и Кинг Мо Лавалем, который состоится 12 мая.

Напомним, в июне прошлого года Мэтт Митрион отправил Федора Емельяненко в тяжелый нокаут в первом раунде. Стоит отметить, что российский боец также участвует в Гран-при тяжеловесов – в апреле он подерется с бывшим чемпионом UFC Фрэнком Миром. Победитель этого противостояния встретится с Чейлом Сонненом, который в январе выиграл первый четвертьфинал, победив решением Квинтона Джексона.