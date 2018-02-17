МИД Венгрии: Украина запустила международную кампанию лжи против венгров

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину в пренебрежении интересами венгров, с которыми не согласовываются детали нового закона об образовании. Об этом сообщает пресс-служба венгерского внешнеполитического ведомства.

Сиярто заявил, что Украину "запустила международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров".

"Украина, так стремящаяся к интеграции в Европу, в последнее время грубо нарушила нормы международного права по защите этнических меньшинств, строгое соблюдение которых требует Европейский Союз", − сказал он.

В пример он привел то, что представителей закарпатских венгров не пригласили на встречу с украинским правительством, где состоялись переговоры по закону об образовании.

При этом министр образования Лилия Гриневич заявила, что от последних консультаций венгерская община отказалась сама, и назвала это "затягиванием процесса".

Украинский кабмин внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект о внесении изменений в закон об образовании. В нем предлагается продлить переходный период при имплементации языковых норм закона до 2023 года. В настоящее время закон предусматривает, что языковая статья должна вступить в силу в 2020 году. Именно с этого года будет полностью ликвидировано среднее образование на всех языках, кроме мовы.

Отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Киев и Будапешт решить "языковой вопрос" для разблокировки комиссии Украина-НАТО, который блокирует Венгрия.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обострение отношений между Украиной и Венгрией началось в сентябре 2017 год с принятием Киевом закона об образовании, подразумевающего тотальную украинизацию обучения. Венгрия объявила Украине "дипломатическую войну" и пообещала блокировать европейскую интеграцию Украины.