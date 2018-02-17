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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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экспертное мнение ;
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После смерти ребенка в детском саду в Новой Москве возбуждено еще одно уголовное дело
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александр бастрыкин председатель скр (2013) | Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовных дел по факту смерти ребенка в детском саду.
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Напомним, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детсада в Новой Москве, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие одного ребенка. Воспитатели, вернувшись обратно, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали "скорую помощь", которая констатировала смерть. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко, следователи проверили соблюдение работниками учреждения мер по обеспечению безопасности детей на территории садика, в том числе во время детских прогулок. Сейчас устанавливается соблюдение сотрудниками, работающими с малолетними детьми, своих обязанностей, они проверяются на соответствие профессиональной квалификации. По результатам уже проведенных мероприятий принято решение о возбуждении еще одного уголовного дела по статье 293 УК РФ (халатность).

"Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования данных уголовных дел и поручил в оперативном режиме докладывать ему о ходе расследования. Как отметил председатель СКР, необходимо тщательным образом проверить информацию о том, что ребенок долгое время находился на улице без присмотра взрослых, установить все причины случившейся трагедии и привлечь к ответственности виновных лиц, проявивших равнодушие и непрофессионализм. Это вопиющий факт безразличия, бесчеловечности, беспечности, которые привели к трагедии – гибели ребенка", - добавила Светлана Петренко.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге ребенок исчез во время прогулки в детском саду. В итоге его нашли полицейские, а прокуратура организовала проверку.



Развитие сюжета: Ранее 17.02.2018 14:53 Мск
В СКР назвали причину смерти девочки в детсаду Новой Москвы

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17.02.2018 11:03 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.02.2018 16:55 Мск
В Новой Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в детском саду








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После смерти ребенка в детском саду в Новой Москве возбуждено еще одно уголовное дело
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