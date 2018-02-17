Сегодняшний матч "Урала" на Кубке ФНЛ отменен из-за непогоды на Кипре

Матч "Урал" – "Арарат" на Кубке ФНЛ, а также другие поединки 3-го тура в группах С и D, которые должны были состояться сегодня, отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями на Кипре. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.

Вчера сразу после завершения матча "Мордовия" – "Чертаново" западное побережье Кипра накрыл ливень, порой переходящий в град и не прекратившийся до сегодняшнего утра. Как пояснил президент ФНЛ Игорь Ефремов, сегодняшние игры было решено перенести, чтобы поберечь футбольные поля, которые могли не справиться с нагрузкой.

Уточняется, что матчи перенесены на воскресенье, 18 февраля. Остальные игровые дни Кубка ФНЛ пройдут как намечено.

Напомним, "Урал" уже гарантировал себе выход в полуфинал турнира. В одном из сегодняшних матчей должен был определиться соперник екатеринбургского клуба по этой стадии.