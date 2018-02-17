В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на сотрудника МЧС, прибывшего тушить пожар

В Екатеринбурге нетрезвый мужчина напал на сотрудника МЧС, прибывшего тушить пожар в его квартире. В обстоятельствах сейчас разбирается полиция.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом случае появились в соцсетях: все произошло на улице Рассветная, 8/2.

"Пригорела еда, задымило и сработала сигнализация. Хозяин бухой спал и не слышал, как ломали ему дверь и как свистела сигнализация. Всех разбудила эта сигнализация, дым чувствовался в вентиляции, вытяжка пожарная работала хорошо. По словам соседей, хозяин квартиры (или житель) вместо благодарности избил пожарного за взлом его двери. Пожарного в больницу, агрессора в полицию", - сообщается в группе "Инцидент Екатеринбург".

Ситуацию прокомментировали в МВД.

"Сегодня ночью в отдел полиции №2 поступило сообщение от конфликте между гражданином и сотрудником пожарного расчета, прибывшего на вызов по адресу Рассветная, 8/2. В результате конфликта сотрудник МЧС получил телесные повреждения. Личность мужчины, причастного к нанесению повреждений, установлена. Он был доставлен в дежурную часть и опрошен. Пострадавший подал заявление и направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования", - сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.