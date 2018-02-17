На Среднем Урале перехватили телефоны для осужденных, спрятанные в DVD-проигрывателе и уголовном деле

На Среднем Урале в DVD-проигрывателе и уголовном деле спрятали телефоны для осужденных. Их удалось перехватить сотрудникам ГУФСИН.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, днем 16 февраля при досмотре младшим инспектором отдела безопасности лечебного исправительного учреждения ЛИУ-23 в поселке Сосьва посылки, поступившей в адрес одного из осужденных, был обнаружен DVD-проигрыватель, в корпусе которого были спрятаны шесть сотовых телефонов, пять аккумуляторных батарей к ним и две сим-карты.

А 14 февраля при вскрытии заказного письма, поступившего в адрес другого осужденного, в сшитом приговоре был обнаружен и изъят один сотовый телефон с сим-картой.

По данным фактам сейчас проводится проверка.

Как сообщало Накануне.RU, ранее телефоны для заключенных уральских колоний прятали в майонезе и иконах.