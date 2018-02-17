При утилизации российского химоружия похитили 1,5 млрд рублей

Возбуждено уголовное дело в связи с хищением 1,5 млрд руб., выделенных на утилизацию российского химического оружия. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"В октябре 2017 года по нашим материалам возбуждено уголовное дело по факту хищения с использованием 20 подставных организаций 1,5 млрд руб. бюджетных средств из 4 млрд, выделенных в рамках госпрограммы уничтожения химического оружия", - приводит слова Чайки официальный сайт Генпрокуратуры.

Каких-либо подробностей глава надзорного ведомства приводить не стал, отметив лишь, что "подобные факты подтверждают правильность внесенных в конце прошлого года изменений в уголовное законодательство, усиливающих ответственность виновных в злоупотреблениях при исполнении оборонного заказа".

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года в Удмуртии на объекте "Кизнер" был уничтожен последний в России химический боеприпас. Распоряжение о ликвидации последних запасов химоружия отдал президент РФ Владимир Путин.

Добавим, среди прочих площадок химоружие уничтожалось в городе Щучье Курганской области.