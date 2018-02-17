"Не должен развеваться где-либо": Порошенко потребовал запретить российский флаг

Украинский президент Петр Порошенко призвал повсеместно запретить российский флаг. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года", - сказал Порошенко.

По его словам, российский триколор "не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".

Порошенко также обвинил Москву в дестабилизации обстановки в Европе и кибератаках. Он назвал борьбу с "российской агрессией" одним из ключевых вызовов в будущем, сообщает РИА Новости.

Напомним, 12 февраля состоялся телефонный разговор между Петром Порошенко и главой российского государства Владимиром Путиным. Было отмечено, что Украина готова взаимодействовать с Россией по расследованию катастрофы Ан-148.