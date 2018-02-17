Россия поставит Индонезии истребители Су-35 в обмен на продовольствие

Россия и Индонезия заключили контракт на поставку 11 истребителей Су-35. Как сообщает "Интерфакс", первый такой самолёт в Джакарте ожидают получить ко дню независимости, который отмечается 17 августа.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил изданию, что по условиям контракта Россия берёт на себя обязательство закупить индонезийские товары, среди которых могут быть пальмовое масло и каучук.

Напомним, о возможном "бартере", по которому новейшие российские истребители будут обменяны на пальмовое масло, кофе и т.д., сообщалось ещё в августе прошлого года, когда по данной сделке подписывался меморандум о намерениях. Ещё раньше, когда речь шла о закупках десяти самолётов предполагалось, что сумма контракта составит порядка миллиарда долларов.

В настоящее время 24 Су-35 Россия продала Китаю. Четвёрка этих истребителей недавно участвовала в учениях над Южно-Китайским морем, выход к которому имеет и Индонезия.