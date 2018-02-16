Меркель: "Северный поток — 2" не угрожает энергобезопасности Евросоюза

Экономический проект "Северный поток — 2" не угрожает Евросоюзу (ЕС), заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, разрешение на прокладку данного газопровода от федеральных органов в ФРГ получила в конце января российская госкорпорация "Газпром".

Как передаёт "РИА Новости", Берлин выступает за диверсификацию источников энергии.

"Мы также хотим, чтобы транзит газа по-прежнему шёл через Украину, — сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. — Но мы считаем, что Nord Stream — 2 не представляет опасности для диверсификации поставок".

В свою очередь, глава польского правительства выразил несогласие с немецкой коллегой в том, что это диверсификация, поскольку "газ из того же источника". По его мнению, на "Северный поток — 2" должны распространяться нормы третьего энергопакета ЕС.

Канцлер ФРГ отметила, что переговоры между Берлином и Варшавой по этому вопросу продолжаются.