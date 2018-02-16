Вынесен приговор москвичке, утопившей свою малолетнюю дочь

Признана виновной жительница Москвы, утопившая в ванне свою малолетнюю дочь. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета России.

Судом и следствием установлено, что преступление было совершено утром 25 апреля 2017 года в квартире по улице Матвеевской.

В ходе предварительного следствия женщина признала свою вину, объяснив совершённое ею нежеланием воспитывать своего ребёнка, а также тяжёлым материальным положением.

Выводы психолого-психиатрической экспертизы показали, что обвиняемая является вменяемой и осознавала фактический характер своих действий во время совершения преступления.

Следствие предъявило женщине обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. Судом ей вынесен приговор в виде 12-ти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.