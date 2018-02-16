"За Труханова". В Киеве мужчина повредил топором 13 машин у здания суда

Мужчина топором повредил множество машин около здания Соломенского суда в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительным данным, злоумышленник разбил стекло, оторвал зеркала и погнул металлические части 13-ти машин.

"Очевидцы заметили мужчину, который вышел во двор Соломенского районного суда на улице Шутова с топором в руках, — говорится на странице киевской полиции в Facebook. — Он сразу начал крушить припаркованные машины. Правоохранители задержали мужчину".

Как выяснили стражи порядка, 35-летний задержанный является жителем Одессы, приехавшим сегодня в столицу.

По данным источников издания "Украинская правда", мужчина признался, что совершал свои действия в знак поддержки одесского мэра Геннадия Труханова, который 13 февраля был задержан в киевском аэропорту "Борисполь" и передан сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сегодня, как ранее сообщало Накануне.RU, Соломенский суд освободил чиновника на поруки депутата Верховной рады Дмитрия Голубова.