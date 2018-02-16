Рособрнадзор приостановил лицензию Московского института телевидения и радиовещания "Останкино"

Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии Московского института телевидения и радиовещания "Останкино", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Решение принято на основании проверок, проведенных с 9 по 16 февраля текущего года.
"Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность", - напомнили в ведомстве.
Лицензия также отозвана у Подольского социально-спортивного института.
Помимо этого, за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в Смоленский государственный институт искусств.
Как сообщало Накануне.RU, в сентябре 2017 г. Рособрнадзор запретил прием студентов в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино".