"Рошен" Петра Порошенко торгует с Приднестровьем в обход Молдовы, – молдавское издание

Кондитерская корпорация "Рошен", принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, продает свой товар приднестровской компании "Шериф" олигарха Виктора Гушана. Об этом говорится в журналистском расследовании издания "Rise Moldova".

Издание показало выписку из таможенной базы данных Украины, доказывающей факт экспорта фирмы "Рошен" в Приднестровье.

"Весь товар отправляли напрямую в Приднестровье, то есть в обход контроля Молдовой. Это подтверждают как данные экспорта из украинской таможни, так и в фирме Tezaurus-VDS SRL, официальном дистрибьюторе товаров "Рошен" в Республике Молдова", - говорится в материале.

По данным издания, компания "Шериф" сохранила позицию крупнейшего импортера украинских товаров в Приднестровье и за последние несколько лет доля этой фирмы в структуре украинско-приднестровского импорта выросла в несколько раз.

Как ранее сообщало Накануне.RU, немецкое издание "Deutsche Welle" опубликовало материал, что Порошенко "отмывает деньги" в Германии.