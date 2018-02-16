Первые пять московских семей получили ключи от новых квартир в рамках программы реновации

Первые пять московских семей получили ключи от новых квартир по программе реновации в столице. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, передает ТАСС.

"Сегодня пять первых семей подписали договоры и получили ключи. И уже с завтрашнего дня жильцы смогут начать переезд в новый дом", - сказал он.

Первыми в новые квартиры въедут жильцы домов № 3 и 5 по улице Константина Федина. Им предложен дом, адаптированный под стандарты программы, по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б.

Согласие на переезд уже дали уже 119 семей из 158 семей из домов на Федина, говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. Программа реновации включает в себя более 5 тыс. домов.