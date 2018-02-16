МЭР: Движение по Крымскому мосту будет открыто к концу 2018 года

Автодорожная инфраструктура в Крыму будет готова к запуску движения по мосту через Керченский пролив к декабрю 2018 года, сообщил заместитель главы Минэкономразвития (МЭР) РФ Сергей Назаров.

"Инфраструктура к этому будет готова — и "Таврида" до пятого участка (развязка у Симферополя), и автоподходы (к мосту в районе Керчи)", — цитирует его "РИА Новости".

Со стороны Керчи, по словам замглавы МЭР, осталось завершить работы, связанные с пересечением теплотрассы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале текущего месяца стало известно о начавшемся устройстве железнодорожных пролётов Крымского моста, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, одновременно с его железнодорожной частью. При этом на данный момент построено более 180 из 307 железнодорожных опор, собрано более 39 тысяч из 160 тыс. тонн пролётных строений автодороги.