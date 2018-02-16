Работа соцсети "ВКонтакте" восстановлена после сбоя

Работа социальной сети "ВКонтакте" восстановлена после сбоя, произошедшего ранее в пятницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам", - объяснили ситуацию в пресс-службе соцсети.

Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам. — ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, ранее сайт соцсети "ВКонтакте" оказался временно недоступен из-за проблем с доступом к сервисам.