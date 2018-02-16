Тиллерсон: Покупки Турцией российского военного оборудования вызывают опасения у США

Сделки по приобретению военного оборудования у России могут навредить союзникам США, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Как сообщает РБК со ссылкой на Business HT, таким образом он ответил на вопрос о сделке по покупке Турцией у РФ зенитно-ракетного комплекса С-400 и возможных санкций по закону CAATSA, заданный ему на пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу.

"США высказывают свои опасения", — отметил американский госсекретарь, добавив, что Турция — не единственная страна, к которой у Вашингтона есть вопросы в этой сфере.

Тиллерсон также отметил, что намерен обсудить с Анкарой детали сделки по покупке системы ЗРК С-400, чтобы учесть все возможные риски.

В свою очередь, турецкая сторона, по словам Чавушоглу, знает об опасениях Вашингтона, но ставит в приоритет свою национальную безопасность.

"Нам необходима система противовоздушной обороны. Российская Федерация предложила нам привлекательные условия. Что же, мы не можем удовлетворить наши потребности только потому, что являемся членом НАТО?", — сказал глава МИД Турции.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил закупки Анкарой российских ЗРК угрозой атак с территории Сирии.

Напомним, поставки С-400 в Турцию планируется начать уже в 2019 году. Сумма сделки составляет более $2 млрд, причём Анкара внесла задаток.