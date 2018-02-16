На складе на севере Москвы локализован пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Возгорание произошло сегодня днем на объекте, расположенном по адресу: Алтуфьевское ш., 29А, стр. 6.

"В ходе проведения разведки и тушения пожара было установлено, что происходит горение на 2 этаже, на площади около 100 кв.метров", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. Владельцы объекта заявили, что людей внутри здания быть не должно.

"Принятыми мерами в 16:24 пожар был локализован. На месте пожара находится 35 единиц техники (117 человек личного состава)", - уточнили в ведомстве.