Согласие найдено! Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий контактную притравку

Сегодня депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, запрещающий контактную притравку охотничьих собак. Над его текстом нижняя палата парламента работала совместно с Советом Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госдумы.

"Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий контактные способы притравки собак на диких животных на специальных притравочных станциях. Законом вводится запрет на физический контакт между животными, прямо прописан запрет на жестокое обращение с животными и причинение им физического вреда, вводится обязательное использование ограждающих конструкций", - гласит сообщение официального аккаунта нижней палаты парламента в социальной сети "Вконтакте".

Напомним, в конце прошлого года Госдума в окончательном чтении приняла документ, запрещающий физический контакт между собаками и дикими животными, но сенаторы отклонили его, ссылаясь на права охотников. После этого депутаты созвали согласительную комиссию по доработке документа.

"Это новый этап развития наших отношений с Советом Федерации по пути качественного принятия законопроектов", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя практику по созданию согласительных комиссий с СФ для доработки спорных законопроектов.

Закон вступил в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.