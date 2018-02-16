В Новой Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в детском саду

В Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в детском саду, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

Дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Сегодня утром воспитательница и нянечка детского сада в Новой Москве, вернувшись с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие одной из воспитанниц. Они вернулись на место прогулки и обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения.

"Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали "скорую помощь", которая констатировала смерть ребенка", - говорится в сообщении.

"В настоящее время следователи работают на месте происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, документы и иные предметы, интересующие следствие. Допрашиваются сотрудники и руководство детского учреждения, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.

Следователи проверят соблюдение работниками детского сада мер по обеспечению безопасности детей, в том числе во время детских прогулок с малышами. "Кроме того, следователи установят соблюдение сотрудниками, работающими с малолетними детьми, своих обязанностей и проверят их на соответствие профессиональной квалификации", - добавили в ведомстве.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.