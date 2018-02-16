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16.02.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 2
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Чичерина: Теперь я лучище надежды! Уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина – одна из немногих из грандов русского рока, кто активно ездит в Донбасс и занимается там благотворительностью. За это многие коллеги подвергли девушку остракизму, а СБУ и вовсе объявило в розыск. Ей, как будто, показалось этого мало, и она стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Накануне она приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами избирательного штаба и рассказала о концертах в Дебальцево, на базе Хмеймим, собаках-саперах, своем доме и режиссере Балабанове.
16.02.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Новости
16.02.2018 16:55 Мск (18:55 Екб)
происшествия | Центральный ФО
В Новой Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в детском саду
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: native-land.ru

В Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в детском саду, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

Дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Сегодня утром воспитательница и нянечка детского сада в Новой Москве, вернувшись с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие одной из воспитанниц. Они вернулись на место прогулки и обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения.

"Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали "скорую помощь", которая констатировала смерть ребенка", - говорится в сообщении.

"В настоящее время следователи работают на месте происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, документы и иные предметы, интересующие следствие. Допрашиваются сотрудники и руководство детского учреждения, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.

Следователи проверят соблюдение работниками детского сада мер по обеспечению безопасности детей, в том числе во время детских прогулок с малышами. "Кроме того, следователи установят соблюдение сотрудниками, работающими с малолетними детьми, своих обязанностей и проверят их на соответствие профессиональной квалификации", - добавили в ведомстве.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

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16.02.2018 16:55 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:55 Екб


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В Новой Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в детском саду
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