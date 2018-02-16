В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой: раздел профилей временно недоступен

Сайт соцсети "ВКонтакте" временно недоступен из-за проблем с доступом к сервисам.
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"К сожалению, раздел профилей временно недоступен. Мы уже работаем над устранением неисправностей. Пожалуйста, попробуйте зайти позже", - говорится в сообщении на сайте соцсети.
Подписчиков "ВКонтакте" в Twitter также предупредили о временных неполадках в работе социальной сети.
"Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам", - отмечается в сообщении, опубликованном в микроблоге компании.
Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам.— ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.
Причины сбоя пока не уточняются.