В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой: раздел профилей временно недоступен

Сайт соцсети "ВКонтакте" временно недоступен из-за проблем с доступом к сервисам.

"К сожалению, раздел профилей временно недоступен. Мы уже работаем над устранением неисправностей. Пожалуйста, попробуйте зайти позже", - говорится в сообщении на сайте соцсети.

Подписчиков "ВКонтакте" в Twitter также предупредили о временных неполадках в работе социальной сети.

"Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам", - отмечается в сообщении, опубликованном в микроблоге компании.

Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам. — ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.

Причины сбоя пока не уточняются.