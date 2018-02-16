В Саратовской области пожар уничтожил три частных дома

В Кировском районе Саратовской области в результате пожара сгорели три частных дома.

В 1-м Пугачевском поселке Саратовской области пожар уничтожил три частных дома. Инцидент произошел минувшей ночью, передает "Федералпресс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Пощадь возгорания составила 134 квадратных метра. По информации ведомства в результате пожара пострадал один человек.

В спасательной операции были задействованы 36 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Пламя было полностью ликвидировано в 2:30.