Инвестпроект на 20 млрд. В Верхнем Уфалее появится металлургическое производство

Инвестпроект на 20 млрд рублей реализуют в Верхнем Уфалее. Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Челябинской области, Фонд развития моногородов и ООО "Торговый дом "КейЭсПи Стил", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Соглашение предусматривает совместную работу, направленную на создание условий для диверсификации экономики моногорода, появления новых рабочих мест, притока инвестиций, а также улучшения качества городской среды. В промышленную площадку будет инвестировано до 20 млрд рублей, что обеспечит работой 1,5 тыс. местных жителей

"Надеюсь, что Верхний Уфалей вернет себе статус благополучного рабочего города и приобретет надежного социального партнера. На сегодня город имеет статус территории опережающего развития. Это дает обнуление налога на землю, на прибыль и на имущество в первоначальный период, ряд других преференций, механизмы поддержки от Фонда развития моногородов", - отметил губернатор Борис Дубровский.

Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов сообщил, что в Верхнем Уфалее появится металлургическое производство.

"Ведутся переговоры о строительстве завода по производству кремния в моногороде Бакал. Во всех 16 моногородах идет активная работа по благоустройству территорий. Команда Челябинской области не стоит на месте, а делает реальные шаги по стабилизации социально-экономической ситуации и улучшению качества жизни в моногородах", – подчеркнул он Илья Кривогов.

Как уже сообщало Накануне.RU, в конце января прошлого года стало известно о проблемах на градообразующем предприятии - заводе "Уфалейникель". Предприятие приостановило производство ввиду экономической нецелесообразности деятельности. Около 2 тыс. работников было уволено.