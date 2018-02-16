Россотрудничество открыло экспресс-курсы русского языка для зарубежных футбольных болельщиков

В российских центрах науки и культуры откроют экспресс-курсы русского языка для футбольных болельщиков, желающих посетить Чемпионат мира по футболу-2018, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Россотрудничества.

Презентация одного из таких курсов прошла в Риме.

Программа представляет собой краткий курс - "своеобразный путеводитель для болельщика". "Сам обучающий процесс всецело подчинен введению слушателей в мир языка и культуры России: занятия языком помогут болельщикам быстрее сориентироваться в новой языковой среде, овладеть футбольной лексикой, типичной для коммуникативных ситуаций на стадионе во время матча, а также навыками общения в аэропорту, на вокзале, в магазине, городском транспорте, на вокзале, при знакомстве и приветствии", - говорится в сообщении.

В частности в Италии среди первых записавшихся на курсы оказались сотрудники Министерства финансов Италии, представители консульского отдела посольства Республики Эквадор, отметили в ведомстве.

Такие экспресс-курсы обучения русскому языку планируется также открыть в Германии, Польше, Чехии, Сербии, Египте, Аргентине и других странах.