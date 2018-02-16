Игроки хоккейного клуба "Зауралье" заразили паротитом своих болельщиков

Хоккеисты команды "Зауралье" заразили паротитом своих болельщиков - на сегодняшний день привиты уже 149 человек, имевших контакт со спортсменами.

В Курганской области не было случаев заболеваемости паротитом с 2010 по 2013 годы, а также с 2016 по 2017 год - было два случая, один в 2014 году и один - в 2015, сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по региону.

Сейчас проводятся профилактические прививки лицам, не болевших эпидемическим паротитом, не привитым или не имеющим сведений о вакцинации, которые контактировали с хоккеистами. На сегодняшний день привиты члены клуба и их семьи. Иммунизация сейчас продолжается.

"За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, выясняется прививочный анамнез. На госпитализации в инфекционной больнице находятся 7 человек. Состояние удовлетворительное, тяжелых случаев нет. В Курганской области в 2018 году всего зарегистрированы 16 случаев заболевания эпидемическим паротитом", - добавили в ведомстве.