Знарок о разгроме словенцев на Олимпиаде: Хотелось бы, чтобы не было эйфории

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок подвел итоги второго матча команды на Олимпиаде-2018 против Словении. Также он рассказал, кто займет место в воротах в завтрашней игре с США, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня российская команда разгромила словенцев со счетом 8:2.

"Первая игра у нас не получилась, поэтому внесли изменения сегодня. У нас команда с таким подбором игроков, что каждый может сыграть с каждым. Насколько эта победа важна в плане уверенности? Очень важна. Но хотелось бы, чтобы не было эйфории", - приводит слова Знарка официальный сайт Федерации хоккея России.

Также он отметил, что сегодняшний матч нельзя назвать идеальным.

"Конечно, нет. Тренер никогда не скажет, что матч был идеальным. Были ошибки", - признал Олег Знарок.

Тренер добавил, что место в воротах в завтрашнем матче против США займет Василий Кошечкин.

Напомним, в первой игре Олимпиады российские хоккеисты уступили сборной Словакии со счетом 2:3.