Фанаты воронежского "Факела" требуют от Гусева спасти родной клуб от краха

Болельщики футбольного клуба "Факел" направили открытое письмо врио губернатора Воронежской области Александру Гусеву с просьбой о помощи, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе, который подписали 150 человек, выражается обеспокоенность судьбой команды. По мнению фанатов, действия функционеров довели до того, что один из самых посещаемых клубов России стал собирать на матчи ФНЛ тысячу человек. А сам клуб настолько погряз в долгах, что имеет реальную возможность по итогу сезона не только вылететь во вторую лигу, но и кануть в любительский футбол.

Чтобы вернуть былую славу "Факелу", по мнению болельщиков, необходимо наладить финансирование клуба, контролировать бюджет, передать "Центральный стадион профсоюзов", где воронежская команда проводит матчи, в долгосрочную аренду "Факелу".

Напомним, Александр Гусев с 2013 г. работал мэром Воронежа, а 25 декабря 2017 г. назначен временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области.