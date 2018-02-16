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Чичерина: Теперь я лучище надежды! Уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина – одна из немногих из грандов русского рока, кто активно ездит в Донбасс и занимается там благотворительностью. За это многие коллеги подвергли девушку остракизму, а СБУ и вовсе объявило в розыск. Ей, как будто, показалось этого мало, и она стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Накануне она приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами избирательного штаба и рассказала о концертах в Дебальцево, на базе Хмеймим, собаках-саперах, своем доме и режиссере Балабанове.
16.02.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Новости
16.02.2018 16:10 Мск (18:10 Екб)
общество | Пермский край
Дмитрий Матвеев боится, что сотрудники минздрава Прикамья уйдут работать рядовыми врачами из-за высоких зарплат
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Дмитрий Матвеев, мем, зарплаты врачей (2018) | Фото: instagram.com/p/BfP9Ra3BdJA/

Заявление министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева о том, что средняя зарплата врачей в Прикамье составляет 59 тыс. руб. породило шквал иронических комментариев в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Админы паблика "Пермь Активная | Perm Active" социальной сети ВКонтакте опубликовали мем, в котором высказали сомнение в правдивости слов регионального министра. Пост собрал сотни лайков и десятки иронических комментариев.

"На 3.5-4 ставки еще может быть", - пишет один из пользователей социальной сети. "Один ест мясо, другой - капусту. Вместе - голубец", - пошутил другой. Третий подписчик попросил вилку, чтобы "снять лапшу с ушей". Были также шутки о том, что сотрудники краевого минздрава просто приплюсовали свои доходы к зарплатам рядовых врачей или пропустили запятую между цифрами "5" и "9".

Дмитрий Матвеев, мем, зарплаты врачей(2018)|Фото: instagram.com/p/BfP9Ra3BdJA/

На ироничные реплики в своем Instagram ответил глава ведомства Дмитрий Матвеев. Он подробно объяснил, откуда взялась средняя цифра и от чего зависит зарплата конкретного врача в конкретной больнице

"Коллеги прислали картинку из паблика "Пермь Активная", посмеялся. Стал героем мема — успех! Почитал комментарии под картинкой (было много шуток про голубцы и статистику), и решил рассказать, как мы считали среднюю цифру и как по-честному обстоят дела в крае с зарплатами врачей", - заявил Дмитрий Матвеев.

По его словам, 59 тыс. руб. - средняя зарплата за январь именно рядовых врачей, без учета зарплат главных врачей и их заместителей. Сумма указана до вычета подоходного налога, который составляет 13%. То есть реальная зарплата составляет 51,3 тыс. руб. При этом важно учитывать, что это именно сумма на руки, а не оклад на ставку.

"Средний в Прикамье коэффициент совместительства около 1,4, это совершенно нормальный и даже хороший показатель по сравнению с другими регионами. И средняя зарплата в 51,3 — это с учетом всех доплат и надбавок при коэффициенте 1,4", - отмечает министр.

Зарплаты врачей в регионе существенно отличаются. У кого-то она не выше 25 тыс. руб, у кого-то от 70 и выше. По словам Дмитрия Матвеева такой существенный разрыв связан с экономикой конкретных учреждений.

Если в больнице нет кредиторской задолженности, производственных потерь, бесполезных расходов "в трубу", проводится много "дорогих", по меркам ОМС, операций и процедур, хорошо налажена работа с фондом, используются энергосберегающие лампочки и "прочие экономящие коммунальный ресурс штуки, которые сберегают в год миллионы рублей", то зарплата рядового врача в такой больнице будет составлять 75 тыс. в месяц. А в больнице, где ситуация с точностью наоборот - она едва будет достигать 40 тыс. в месяц.

это, конечно, ненормально. Это просто не честно, когда в бюджетных учреждениях такой разрыв. Чтобы не быть голословным, проиллюстрирую на конкретных учреждениях. Средняя январская зарплата врача в Пермской краевой клинической больнице составила 77 тыс. 664 руб., в Краевой детской клинической больнице — 77 тыс. 964 руб., а, например, в Краевом центре дезинфектологии и Косинской ЦРБ — почти вдвое меньше. Меня не устраивает разрыв между зарплатами врачей стационаров и поликлиник. Врачи поликлиник часто работают на износ, на них ложится основная нагрузка по приему пациентов, а зарплата у них почему-то меньше. Поэтому будем в ближайшее время подтягивать "отстающие" учреждения и поликлиники до уровня лидеров, зарплаты должны выровняться", - заявил Дмитрий Матвеев.

Также глава ведомства заявил, что его не устраивает ситуация со ставками. Некоторые врачи на трех ставках принимают меньше пациентов, чем врачи, работающие только на одну ставку. Министр подчеркнул, что зарплата должна начисляться, исходя из реальной нагрузки и реальной пользы для пациентов.

"Кроме того, уже неоднократно говорил, что каждый врач должен знать, за что он получает деньги, должны быть единые прозрачные критерии для всех. Чтобы не было так, что зарплата зависит от отношений с главврачом и того, какого размера стимулирующие он тебе выплатит. Так что, средняя цифра честная, никто сюда зарплаты Минздрава не приплюсовывал. С этими изменениями, если честно, вообще боюсь, что сотрудники Минздрава сейчас трудоустроятся обратно рядовыми врачами — в целом ряде учреждений зарплаты у врачей больше, чем у наших начальников отделов", - резюмировал Дмитрий Матвеев.

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16.02.2018 16:10 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
18:10 Екб


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Дмитрий Матвеев боится, что сотрудники минздрава Прикамья уйдут работать рядовыми врачами из-за высоких зарплат
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