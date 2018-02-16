Пермский депутат отправится на поселение за смертельное ДТП

Суд наказал 60-летнего депутата Юсьвинского района за то, что политик устроил смертельную аварию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Трагедия произошла ночью 25 декабря 2016 г. на трассе "Нытва - Кудымкар". Депутат ехал по ней на своем автомобиле, выехал на "встречку", где столкнулся с машиной под управлением 39-летнего пермяка. Последний получил тяжелые травмы и умер на месте.

Депутат получил 2 года 10 месяцев колонии-поселения. Ему два с половиной года нельзя управлять автомобилем. Парламентарий должен будет заплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в 3 млн 600 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.