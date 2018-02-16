"Арианту" запретили использовать наименование "Champagne" при производстве шампанского

Центру Пищевой Индустрии "Ариант" выдано предупреждение о прекращении использования наименования "Champagne" при производстве шампанского "Russian Champagne", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

В ведомство обратился гендиректор Межпрофессионального комитета вин Винсана Перрэна по факту совершения недобросовестных конкурентных действий. В ходе проведения XXII сессии Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам Российской Федерацией принято обязательство не использовать, в том числе наименование "Champagne" в латинице.

Однако "Ариант" это наименование использует при производстве шампанских вин.

УФАС направило "Ариант" предупреждение об исключении из наименования российского игристого вина "Russian Champagne" указанного наименования. Если предприятие не исполнит предупреждение, ему грозит административный штраф.