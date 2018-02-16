ДНР: Киев готовит "зачистку" неподконтрольных боевиков и большую провокацию

Киев готовится к развязыванию новой фазы войны в Донбассе и планирует "зачистить" своих неподконтрольных боевиков. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, в штаб "АТО" поступили особые указания разработать и провести мероприятия по решению двух важных вопросов. Первый – принятие оперативных мер по устранению, вплоть до физического, неподконтрольных украинских боевиков-националистов, находящихся в зоне конфликта, которые саботируют приказы командования ВСУ и своими непредсказуемыми действиями создают значительные проблемы. Второй – создание резонансного повода для развязывания активной фазы боевых действий против Донбасса.

"Мы располагаем достоверной информацией о планах украинской стороны провести в зоне так называемой "АТО" спецоперацию под руководством командующего Силами специальных операций ВСУ военного преступника генерала Лунева, а также представителей центрального аппарата СБУ и нацгвардии. Для этого созданы два сводных отряда по несколько групп каждый, в которые вошли украинские военнослужащие, в том числе из подразделений специального назначения, а также СБУ и нацгвардии Украины", - сказал Безсонов.

Он отметил, что, по замыслу украинских спецслужб, предусматривается осуществление минометного обстрела населенных пунктов на захваченных Киевом территориях, а также сотрудников международных организаций.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ДНР заявили, что Украина готовится развязать новый виток войны между мартом и июнем.