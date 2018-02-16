Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с избранием

Президент РФ Владимир Путин поздравил Сирила Рамафозу с избранием на пост президента Южно-Африканской Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства направил Рамафозе поздравительную телеграмму, в которой высоко оценил его вклад в борьбу против апартеида и в становление в ЮАР демократического общества.

Российский лидер выразил уверенность, что его деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему продвижению страны по пути прогресса и процветания.

"Владимир Путин отметил дружественный характер отношений между Россией и ЮАР и подтвердил готовность к конструктивному диалогу и совместной работе с Сирилом Рамафозой, в том числе с учетом председательства Южно-Африканской Республики в БРИКС", - говорится в сообщении.