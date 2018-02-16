На Южном Урале заключенный через интернет создал в соцсети экстремистскую группу

В Челябинской области будут судить 24-летнего мужчину, который уже отбывает наказание за ранее совершенное преступление.

С помощью смартфона с выходом в интернет заключенный создал в соцсети "Вконтакте" экстремистскую группу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Здесь стоит отметить, что средство связи оказалось в распоряжении заключенного не просто так - сотрудники колонии прекрасно знали о том, что у мужчины есть телефон с выходом в интернет, однако не приняли никаких мер.

Фотографии, размещенные мужчиной, содержали в себе признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, а также признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности.

"Сейчас проводятся необходимые следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - добавили в СК.